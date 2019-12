শিশুদের সঙ্গে মাঠে খেলছেন প্রধানমন্ত্রী! নিজস্ব প্রতিবেদক | ০১:২৫, ডিসেম্বর ৩১, ২০১৯ ফাইল ছবি

প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি) এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় মাধ্যমিকের ভয় কমেছে শিক্ষার্থীদের বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এসময় শিশুদের হাতে নতুন বছরের বই তুলে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী গণভবনের মাঠে যান। প্রধানমন্ত্রীকে দেখে শিশুরাও দুরন্ত গতিতে মাঠে প্রবেশ করে। পরে প্রধানমন্ত্রীও শিশুদের দেখে খেলায় মেতে উঠেন। এ সময় দোলনায় বসা শিশুদের দোল দিতেও দেখা যায় প্রধানমন্ত্রীকে।

এর আগে মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) সকাল ১০টার দিকে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ ফলাফল হস্তান্তর করেন শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। পরে সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত ফল প্রকাশ করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল খায়ের জানান, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে জেএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন।

এরপর দুপুর ১টায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মো. জাকির হোসেন প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন বলে জানান মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা রবীন্দ্রনাথ রায়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, দুপুর ১২টায় স্ব-স্ব কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান থেকে ও অনলাইনে জেএসসি-জেডিসির ফল প্রকাশিত হবে।

সূত্র জানায়, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটের (www.dhakaeducationboard.gov.bd) রেজাল্ট কর্নারে ক্লিক করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএন এন্ট্রি করে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক রেজাল্ট-শিট ডাউনলোড করা যাবে। এছাড়া www.educationboard.gov.bd সাইট থেকেও রেজাল্ট কর্নারে ক্লিক করে বোর্ড ও প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএনর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক রেজাল্ট-শিট ডাউনলোড করা যাবে।

সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ই-মেইলে কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠানের রেজাল্ট-শিটের সফট কপি পাওয়া যাবে। বোর্ড হতে হার্ড কপি সরবরাহ করা হবে না।

এছাড়া দুপুর আড়াইটা থেকে সব জেলা, উপজেলা বা থানায় স্ব-স্ব পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে প্রাথমিক সমাপনীর ফল পাওয়া যাবে।

ইন্টারনেট ও মোবাইলে ফল

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dpe.gov.bd) ও (http://dperesult.teletalk.com.bd), এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে প্রাথমিক সমাপনীর ফল। এছাড়াও মোবাইল অ্যাপস থেকে জেএসসি-জেডিসির ফলাফল পাওয়া যাবে (www.educationboardresults.gov.bd) এই ঠিকানায়। দুপুর ১২টায় প্রাথমিক ও আড়াইটায় অষ্টমের ফল পাওয়া যাবে।

DPE পরীক্ষার ফল :

DPE<space>STUDENT ID<space>YEAR & SEND TO 16222

Example: DPE 1120194142432222 2019 & SEND TO 16222

EBT পরীক্ষার ফল :

EBT<space>STUDENT ID<space>Year & SEND TO 16222

Example: EBT 1120194142432222 2019 & SEND TO 16222

JSC পরীক্ষার ফল :

JSC<space>BOARD<space>ROLL<space>YEAR & SEND TO 16222

Example: JSC DHA 123456 2019 & SEND TO 16222

JDC পরীক্ষার ফল :

JDC<space>MAD<space>ROLL<space>YEAR & SEND TO 16222

Example: JDC MAD 123456 2019 & SEND TO 16222

গত ১৭ থেকে ২৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষায় সারাদেশে ২৯ লাখ তিন হাজার ৬৩৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধিত হয়। দেশব্যাপী সাত হাজার ৪৫৮টি কেন্দ্রে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়। এসময় বহিষ্কৃত প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ফল প্রকাশের নির্দেশনা দেন উচ্চ আদালত।

অন্যদিকে, জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষায় ২৬ লাখ ৬১ হাজার ৬৮২ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। সূচি অনুযায়ী, ২ থেকে ১১ নভেম্বর তাদের পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে ১২ নভেম্বর নেয়া হয়।

