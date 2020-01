ফের ৬ বলে ৬ ছক্কা (ভিডিও)

টি-২০ ক্রিকেটে এক ওভারে ৬টি ছক্কা মারার রেকর্ড গড়লেন নিউ জিল্যান্ডের ব্যাটসম্যান লিও কার্টার৷

নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া টি-২০ লিগ সুপার স্ম্যাশে নর্দান ডিস্ট্রিক্টের বিরুদ্ধে ক্যান্টারবেরির মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান কার্টার এমন নজির গড়েন৷

নর্দান ডিস্ট্রিক্টের ৭ উইকেটে ২১৯ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের ১৬তম ওভারে অ্যান্তন দেবচিচের ৬ বলে ৬টি ছক্কা হাঁকান লিও কার্টার৷

টি-২০ ক্রিকেটে কার্টারের আগে এমন কৃতিত্ব রয়েছে ভারতের যুবরাজ সিং, উরচেস্টারশায়ারের রস হোয়াইলি ও আফগানিস্তানের হজরতউল্লাহ জাজাইয়ের৷ সব ফর্ম্যাট মিলিয়ে স্বীকৃতি ক্রিকেটে কার্টার সাত নম্বর ব্যাটসম্যান, যিনি ওক ওভারের ৬টি বলে ৬টি ছক্কা মারার কৃতিত্ব অর্জন করেন৷ টি-২০’র চার তারকা ছাড়া ঘরোয়া ক্রিকেটে স্যার গ্যারি সোবার্স ও রবি শাস্ত্রী এবং একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হার্সেল গিবস এক ওভারে ৬টি ছক্কা মেরেছেন৷

এই সাত জন ক্রিকেটার ছাড়াও আনঅফিসিয়াল ক্রিকেটে ছয় বলে ৬টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন জর্ডন ক্লার্ক, অ্যালেক্স হেলস, মিসবা উল হক, কায়রন পোলার্ড ও রবীন্দ্র জাদেজা৷

36 off an over! 😲

Leo Carter hit 6 sixes in a row and the @CanterburyCrick Kings have pulled off the huge chase of 220 with 7 balls to spare at Hagley Oval! 👏

Scorecard | https://t.co/uxeeDsd3QY#SuperSmashNZ #cricketnation

🎥 SKY Sport. pic.twitter.com/nuDXdp1muG

— Dream11 Super Smash (@SuperSmashNZ) January 5, 2020