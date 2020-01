কলেজ পর্যায়ে বিশ্বমানের শিক্ষা প্রবর্তনের আহ্বান

কলেজ পর্যায়ে বিশ্বমানের শিক্ষা প্রবর্তনের আহ্বান নিজস্ব প্রতিবেদক | ০৮:১৪, জানুয়ারি ১৩, ২০২০

উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা ও উন্নত জাতি গঠনে দেশের কলেজ পর্যায়ে বিশ্বমানের শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের আহ্বান জানিয়েছেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা।

বিশ্বায়নের এ যুগে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার আধুনিকায়ন না হলে দেশের উচ্চশিক্ষা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না বলে অভিমত তাদের। সরকারকে উচ্চশিক্ষায় যথাযথ গুরুত্ব প্রদান এবং বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

সোমবার ইউজিসিতে আয়োজিত কলেজ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (সিইডিপি)- এর আওতায় দেশের কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়নে ১৫ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে Expert Committee for development of Science, Technology and ICT- সম্পর্কিত এক সভায় এ পরামর্শ প্রদান করা হয়।

তারা বলেন, কলেজ শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে হলে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা জরুরি। কলেজ পর্যায়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দিয়ে মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক তৈরি করতে হবে। এ পাঠ্যপুস্তক যেন অন্তত ২০ বছর টেকসই হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার বর্তমান পর্যায় নির্ধারণ করতে বেইজলাইন স্টাডি করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করে তুলতে অনুপ্রেরণা দিতে হবে বলে জানান তারা।

ইউজিসি সদস্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর- এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. মুনাজ আহমেদ নূর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. সুব্রত কুমার আদিত্য, আইআইটি বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবুল আলম জোয়ারদার, বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. হাসিনা খান, রোবটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. লাফিফা জামাল, বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. সিলিয়া শাহনাজ, চট্টগ্রাম বিশ^বিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ হানিফ সিদ্দিকী এবং সিইডিপি এর প্রকল্প পরিচালক এ কে এম মুখলেছুর রহমানসহ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আমারসংবাদ/জেআই

আরও পড়ুন