মীরের কাছে মেয়ের নাম্বার চেয়ে বিপাকে যুবক!

জনপ্রিয় টিভি সঞ্চালক মীর আফসার আলী। সম্প্রতি তার মেয়ে মুসকানের নাম্বার চেয়ে বিপাকে পড়েছেন এক যুবক।

এর আগে, বাবা (মীর আফসার আলী) মেয়ের সঙ্গে একটি কফি খাওয়ার ছবি পোস্ট করেন। এরপর সেই ছবির নীচে একাধিক কমেন্ট ভেসে আসতে থাকে।

সেখানেই হঠাৎ সায়ক গাঙ্গুলি নামের এক যুবক কমেন্ট করেন, স্যার, আপনার মেয়ের নাম্বারটা দেবেন? একটু কথা বলবো।

ব্যাস! এরপরেই বিপাকে পড়েন ওই যুবক। কোনো বাবার কাছে অচেনা ছেলে তার মেয়ের নাম্বার চাইলে সাধারণত দেখা যায় বাবারা কড়া মেজাজে উত্তর দিয়ে থাকেন। কিন্তু মীর করেছেন তার উল্টো। তিনি লিখেছেন–

তার আগে Please provide the following

Birth certificate

PAN Card

Aadhaar Card/Voter ID

Ration Card

Left Thumb Impression on A4 size paper

Right Thumb Impression on A3 size paper

Latest electricity bill with proof of residence at the same premises

Last 3 years bank account statement

Passport (front and back scan)

Last 3 years IT returns

মীর বলেন, ব্যাস, এসব ডকুমেন্ট পেলেই নাম্বার দিয়ে দেব।

মূলত এরপরেই বিপাকে পড়তে হয় ওই যুবককে।

আমারসংবাদ/জেডআই

